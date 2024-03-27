مقررة هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن "إسرائيل" ترتكب "إبادة جماعية" في غزة

ووجّهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اتهامات للجيش الإسرائيلي ولحكومة بنيامين نتنياهو بانتهاك قوانين الحرب والحماية، كما وصفت ألبانيز أعمال العنف في غزة منذ بداية المواجهة بين "إسرائيل" و"حماس" بأنها "إبادة جماعية"، مشيرةً إلى أنها كانت "المرحلة الأكثر تطرفًا في عملية استعمارية استيطانية طويلة الأمد لمحو الفلسطينيين".