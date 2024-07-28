الجيش الإسرائيلي يشن غارات متزامنة على 7 مناطق في "عمق وجنوبي لبنان"

وقُتل 12 شخصًا على الأقل من بينهم أطفال في قصف صاروخي على الجولان، السبت، حيث اتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الضربة وتوعدت بأنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" جراء ذلك الهجوم، رغم نفي الجماعة المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه.