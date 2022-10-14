استشهاد فلسطينيَّيْن اثنَيْن في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت، اليوم الجمعة، إلى يوم غضبٍ على الممارسات الإسرائيلية والقتل شبه اليومي في الضفة الغربية والقدس، ودفعت إسرائيل بوحدات إضافية من الشرطة وحرس الحدود إلى مدينة القدس.