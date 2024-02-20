9 مجازر جديدة آخر 24 ساعة ترفع أعداد الشهداء في غزة إلى 29195

تواصلت الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137؛ مما رفع حصيلة الشهداء إلى 29195 شخصًا، و69170 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن جيش الاحتلال ارتكب "9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضاف البيان: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
ومن الجانب الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 575 قتيلًا؛ فيما بلغ عدد المصابين 2930.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي؛ فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.