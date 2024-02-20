9 مجازر جديدة آخر 24 ساعة ترفع أعداد الشهداء في غزة إلى 29195

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن جيش الاحتلال ارتكب "9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".