الأردن.. اشتباك مسلح مع مهربين يودي بحياة جندي من حرس الحدود

قُتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وأصيب آخر، اليوم (الثلاثاء)، في اشتباك مسلح مع عشرات المهربين لدى محاولتهم إدخال مخدرات من سوريا إلى المملكة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الأردني في بيان.