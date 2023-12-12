الأردن.. اشتباك مسلح مع مهربين يودي بحياة جندي من حرس الحدود

قُتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وأصيب آخر، اليوم (الثلاثاء)، في اشتباك مسلح مع عشرات المهربين لدى محاولتهم إدخال مخدرات من سوريا إلى المملكة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الأردني في بيان.
وقال الجيش: "فجر اليوم، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".
وبيّن أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.
وأضاف أن الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، وإصابة آخر وهما من قوات حرس الحدود.