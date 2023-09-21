أزمة ندوبها قائمة.. مسؤول أوروبي سابق: هذه المعضلة الاقتصادية أولوية للدول الكبرى

قال الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: إن العالم يواجه التضخم منذ منتصف عام 2021، حيث تأخرت الدول الكبرى في تقييم خطورة التهديد التضخمي، مشيرًا إلى أن التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 قد أدى إلى تسارع حاد في جانب الطلب، بينما لا تزال ندوب الأزمة تُضعِف جانب العرض بشدة.