انفجرت بالخطأ في منزلهم.. مقتل 8 أشخاص جنوبي باكستان بقذيفة من راجمة صواريخ

انفجرت قذيفة من راجمة صواريخ بطريق الخطأ على ما يبدو في منزل بقرية نائية بجنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.