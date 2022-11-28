"أوغلو": تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة خلال أشهر

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين: "إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرَيْن في الأشهر المقبلة".