"أوغلو": تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة خلال أشهر

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين: "إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرَيْن في الأشهر المقبلة".
وأضاف "أوغلو" للصحفيين في أنقرة: "إن البلدَيْن قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبَيْ وزيرَيْ الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وبعد سنوات من التوتر في العلاقات صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قطر هذا الشهر، فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية.