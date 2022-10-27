"بوتين" يعتبر أن هجومه على أوكرانيا جزء من تغيير النظام العالمي

وقال "بوتين" أمام منتدى فالداي في موسكو: "نحن عند لحظة تاريخية. نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، العقد الذي لا يمكن التنبؤ به منذ 1945"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".