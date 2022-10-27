"بوتين" يعتبر أن هجومه على أوكرانيا جزء من تغيير النظام العالمي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس"، أنّ "هجومه على أوكرانيا جزء من التغيير للنظام العالمي بأسره".
وقال "بوتين" أمام منتدى فالداي في موسكو: "نحن عند لحظة تاريخية. نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، العقد الذي لا يمكن التنبؤ به منذ 1945"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إنّ الغرب ليس في وضع يسمح له بقيادة العالم، ولكنه يسعى يائسًا، ومعظم شعوب العالم لا تستطيع القبول بذلك".
وتابع "بوتين": "إن الهجوم على أوكرانيا جزء من هذا التغيير للنظام العالمي بأسره".
وأشار إلى أنّ "روسيا لا تتحدّى الغرب، وإنما تدافع فقط عن حقها في الوجود"، متّهمًا الأمريكيين والغربيين بأنّهم يريدون "تدمير روسيا ومحوها من الخريطة".