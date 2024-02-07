باكستان.. عدد ضحايا انفجار بلوشستان يرتفع إلى 14 قتيلاً

وأفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان، فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود شرطة على الأقل.