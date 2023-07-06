روسيا تنفي إجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين سابقين بشأن أوكرانيا

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم "الخميس"، صحة ما تردّد حول إجراء مسؤولين أمريكيين سابقين محادثات سرية غير رسمية، بشأن أوكرانيا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى نيويورك في أبريل الماضي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس برس".