روسيا تنفي إجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين سابقين بشأن أوكرانيا

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم "الخميس"، صحة ما تردّد حول إجراء مسؤولين أمريكيين سابقين محادثات سرية غير رسمية، بشأن أوكرانيا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى نيويورك في أبريل الماضي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس برس".
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصادر، اليوم، أن محادثات "سرية وغير رسمية" انعقدت بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، انخرط فيها من الجانب الأمريكي مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، ومقربون من الكرملين من الجانب الروسي.
وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي عقد في مرة واحدة على الأقل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأن المحادثات هدفت إلى تأسيس أرضية للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.