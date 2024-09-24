إسرائيل تواجه خطر الفقر وتباطؤ النمو بسبب حرب غزة

وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضًا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.