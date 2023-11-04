مسلحون يُخرجون الرئيس الغيني السابق "كمارا" من السجن

وقال المحامي جوكامي هابا: "بُلِّغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني، شملت موكلي موسى داديس كمارا". وتحدّث عن احتمال أن يكون موكله قد اقتيد رغمًا عن إرادته.