مصر تؤكد موقفها بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحاً أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.