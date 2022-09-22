"لا أحد تقريبًا يؤيد الحرب".. آلاف الروس يهربون لأرمينيا خوفًا من التعبئة العسكرية

عند دخوله منطقة الوصول في مطار يريفان في أرمينيا، بدا سيرغي تائهًا ومرهقًا بعد فراره على عجل من روسيا مع ابنه خوفًا من إرسالهما إلى الجبهة في أوكرانيا، هذا الرجل البالغ 44 عامًا، الذي فضل عدم ذكر اسم عائلته، هو واحد من عشرات آلاف الروس الذين غادروا بلادهم منذ غزو أوكرانيا في ظاهرة يبدو أنها ازدادت منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أمس تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط.