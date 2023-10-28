حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "7703"

أعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة، اليوم "السبت"، ارتفاعَ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى "7703" ضحايا، بينهم "3195" طفلًا، منذ 7 أكتوبر الجاري.