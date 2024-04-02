مصر تدين اغتيال "إسرائيل" موظفي الإغاثة.. وتطالب بمحاسبتها على انتهاك حقوق الفلسطينيين

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر "فيسبوك" على رفضها القاطع لاستمرار "إسرائيل" في استهداف المنظمات العاملة بالمجال الإنساني التي تقوم بدور حيوي في مواجهة الأوضاع الكارثية بغزة.