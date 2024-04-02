مصر تدين اغتيال "إسرائيل" موظفي الإغاثة.. وتطالب بمحاسبتها على انتهاك حقوق الفلسطينيين

أدانت مصر، اليوم (الثلاثاء)، الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة "المطبخ المركزي العالمي"، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وجدي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر "فيسبوك" على رفضها القاطع لاستمرار "إسرائيل" في استهداف المنظمات العاملة بالمجال الإنساني التي تقوم بدور حيوي في مواجهة الأوضاع الكارثية بغزة.
وجددت مطالبة "إسرائيل" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وحذرت من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة للقوانين والأعراف الدولية سيؤدي إلى مزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.