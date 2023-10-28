مصر تحذّر من التداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة للاجتياح الإسرائيلي لغزة

وأعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع.