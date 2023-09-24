تفاصيل الهجوم الأوكراني على مقر الأسطول الروسي في القرم

أعلنت كييف تنفيذ “ضربة ناجحة” على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم، أدّت إلى فقدان شخص واحد على الأقل، في حين تحاول أوكرانيا نقل المعركة إلى شبه الجزيرة الإستراتيجية.