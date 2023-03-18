بعد مناوشات وتوترات مع مؤيديه.. عمران خان يتوجّه إلى إسلام أباد لحضور جلسة محاكمته

غادر رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب "تحريك إنصاف"، عمران خان؛ مقره في لاهور للتوجّه إلى إسلام أباد لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع الهدايا الأجنبية.
وأفادت قناة "GEO" بأن سلطات إسلام أباد فرضت إجراءات أمنية مشدّدة في منطقة مبنى المحكمة في العاصمة من أجل ضمان النظام والأمن وتجنب وقوع أي اشتباكات.
وبحسب "روسيا اليوم"، علّقت المحكمة العليا في إسلام أباد، أمس الجمعة، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق عمران خان؛ في قضية بيع هدايا رؤساء الدول الأجنبية.
وقالت المحكمة إنه من الضروري منح خان؛ إمكانية المثول أمام المحكمة.
واستأنفت محكمة باكستانية، الإثنين الماضي، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق في قضية بيع الهدايا الأجنبية.
وفي اليوم ذاته وصلت مجموعة من رجال الأمن من العاصمة الباكستانية إلى مدينة لاهور لاعتقال خان، والثلاثاء الماضي حاولت التسلل إلى مقر خان؛ لكن أنصار حزب "تحريك إنصاف" الذي يترأسه خان، لم يسمحوا لها بعمل ذلك.
وقالت قناة "GEO" آنذاك، إن الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار خان أسفرت عن إصابة 54 شخصاً من رجال الأمن و8 مدنيين. والخميس علّقت المحكمة إجراء أيّ عمليات تتعلّق باعتقال خان.