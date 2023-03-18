بعد مناوشات وتوترات مع مؤيديه.. عمران خان يتوجّه إلى إسلام أباد لحضور جلسة محاكمته

وفي اليوم ذاته وصلت مجموعة من رجال الأمن من العاصمة الباكستانية إلى مدينة لاهور لاعتقال خان، والثلاثاء الماضي حاولت التسلل إلى مقر خان؛ لكن أنصار حزب "تحريك إنصاف" الذي يترأسه خان، لم يسمحوا لها بعمل ذلك.