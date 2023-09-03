أوكرانيا: روسيا قصفت ميناء نهر الدانوب الحيوي لصادرات الحبوب

ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن الميناء الذي تعرض للقصف، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت بوقوع انفجارات في ميناء ريني، الذي يعد إلى جانب إسماعيل أحد الميناءين الرئيسيين في أوكرانيا على نهر الدانوب.