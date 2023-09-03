أوكرانيا: روسيا قصفت ميناء نهر الدانوب الحيوي لصادرات الحبوب

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن طائرات روسية دون طيار قصفت البنية التحتية لميناء نهر الدانوب الحيوي لصادرات الحبوب الأوكرانية؛ مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل في الهجوم على الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا اليوم (الأحد).
وذكرت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم وقع في الصباح الباكر على البنية التحتية المدنية لنهر الدانوب، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبها، بينت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 من أصل 25 طائرة دون طيار من طراز شاهد إيرانية الصنع أطلقتها روسيا.
ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن الميناء الذي تعرض للقصف، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت بوقوع انفجارات في ميناء ريني، الذي يعد إلى جانب إسماعيل أحد الميناءين الرئيسيين في أوكرانيا على نهر الدانوب.
وأصبح نهر الدانوب هو الطريق الرئيسي لأوكرانيا لتصدير الحبوب منذ يوليو، عندما انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، والذي أعطى ممرًا آمنًا لصادرات كييف من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية عبر البحر الأسود.