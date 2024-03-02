كيف ردَّ بايدن عند سؤاله عن "وقف إطلاق النار" ومصير "الرهائن" في غزة؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الجمعة، إنه “يأمل” بالتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة بحلول شهر رمضان.
ورداً على سؤالٍ حول إمكان التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الإفراج عن رهائن بحلول ذلك التاريخ، أجاب بايدن “آمل في ذلك، ما زلنا نعمل كثيراً على الموضوع. لم نتوصل إلى ذلك بعد”.
وأضاف بينما كان يغادر البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قرب واشنطن “سنتوصل إلى ذلك لكننا لم نتوصل إليه بعد، وقد لا نتوصل إليه”.
وفي وقتٍ سابق، الجمعة، أكّد بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء مساعدات إنسانية جواً لسكان غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.
تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقتٍ دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى وقف النار في غزة لأسبابٍ إنسانية، مطالبة بإجراء تحقيقٍ بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين وحدوث تدافعٍ في أثناء توزيع مساعدات الخميس؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وفق حماس.