كيف ردَّ بايدن عند سؤاله عن "وقف إطلاق النار" ومصير "الرهائن" في غزة؟

ورداً على سؤالٍ حول إمكان التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الإفراج عن رهائن بحلول ذلك التاريخ، أجاب بايدن “آمل في ذلك، ما زلنا نعمل كثيراً على الموضوع. لم نتوصل إلى ذلك بعد”.