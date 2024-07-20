"ترامب" يعقد أول مؤتمراته الانتخابية بعد محاولة اغتياله.. في ساحة داخلية

يعقد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أول مؤتمر انتخابي له منذ أن نجا من محاولة اغتيال قبل أسبوع وحصوله رسميًّا على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، وسيكون ذلك في ساحة داخلية وليس في الهواء الطلق.