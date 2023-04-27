اشتباكات تتواصل وأطفال يسقطون.. حصيلة قتلى وجرحى السودان ترتفع لـ2151

وقالت لجنة الأطباء، في بيان، إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات؛ لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.