بمشاركة الرئيس الفلسطيني.. الأمم المتحدة تحيي في مقرها الذكرى الـ 75 للنكبة

قررت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، لأول مرة رسمياً إحياء ذكرى فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين، في الذكرى الخامسة والسبعين النكبة.
ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إحياء الذكرى في مقر الأمم المتحدة، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
ووصف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خطوة المنظمة بـالتاريخية والمهمة بسبب لعب الجمعية العامة دوراً رئيسيًا في تقسيم فلسطين.
وقال "منصور" لمجموعة من مراسلي الأمم المتحدة: "هذا إقرار بمسؤولية الأمم المتحدة عن عدم قدرتها على حل هذه الكارثة التي حلت على الشعب الفلسطيني لمدة 75 عاماً".
وأضاف: "إن كارثة الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة، والفلسطينيون ما زالوا لا يملكون دولة مستقلة، وليس لديهم الحق في العودة إلى ديارهم، كما دعا إلى ذلك قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه في ديسمبر 1948".
من جهته، أدان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، إحياء المنظمة لذكرى النكبة.