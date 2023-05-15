بمشاركة الرئيس الفلسطيني.. الأمم المتحدة تحيي في مقرها الذكرى الـ 75 للنكبة

وأضاف: "إن كارثة الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة، والفلسطينيون ما زالوا لا يملكون دولة مستقلة، وليس لديهم الحق في العودة إلى ديارهم، كما دعا إلى ذلك قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه في ديسمبر 1948".