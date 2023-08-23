روسيا.. تعطل الحركة الملاحية في موسكو وسماع دوي انفجار

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق موجيسكي بمنطقة موسكو، وأخرى فوق مبنى بالمدينة، وفق ما أفاد به رئيس بلدية موسكو، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.
وقال سيرغي سوبيانين؛ على تطبيق تليغرام "الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو، الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة".
وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الأولية.
وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية أخيراً.
وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي بسماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبانٍ في المنطقة نفسها".
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ، قولها إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرّض لأضرارٍ طفيفة.
وأضافت "تاس" نقلاً عن هيئة الطيران، أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.