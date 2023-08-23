روسيا.. تعطل الحركة الملاحية في موسكو وسماع دوي انفجار

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي بسماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبانٍ في المنطقة نفسها".