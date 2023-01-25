أمريكا تقدم 72 مليون دولار رواتب لأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، تقديم مساعدات نقدية بقيمة 72 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، من خلال برنامج تابع للأمم المتحدة مصمم خصيصًا لهذا الغرض، بعد انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى خفض الرواتب.
وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، أن المساعدات إجراء مؤقت في ضوء الحاجة الملحة التي يفرضها الوضع الاقتصادي في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت دوروثي شيا في حضور قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن البرنامج سيصرف 100 دولار نقدًا شهريًا لمدة ستة أشهر لأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وبيّنت أن كليهما تلقى دعمًا أمنيًا سابقًا من الولايات المتحدة عن طريق تقديم التدريب والعتاد، لكنها ستكون المرة الأولى التي ستدعم فيها الولايات المتحدة رواتب القوات.
وفقدت العملة اللبنانية نحو 97 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019، مما أدى إلى انخفاض الراتب الشهري لمعظم أفراد قوات الأمن إلى نحو 80 دولارًا.