أمريكا تقدم 72 مليون دولار رواتب لأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن

وفقدت العملة اللبنانية نحو 97 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019، مما أدى إلى انخفاض الراتب الشهري لمعظم أفراد قوات الأمن إلى نحو 80 دولارًا.