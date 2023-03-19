استحداث آلية للتصدّي للعنف والتحريض بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الأحد"، أن الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ خَلُصَ إلى الاتفاق على استحداث آلية للتصدّي للعنف والتحريض، فيما أكّدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التزامهما بالعمل فورًا على وقف الإجراءات الأحادية لمدة 3 إلى 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الوفود المشاركة من مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة وإسرائيل؛ أكدت مجددًا على الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأضافت أن الوفود أقرّت بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلًا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.