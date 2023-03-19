استحداث آلية للتصدّي للعنف والتحريض بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأضافت أن الوفود أقرّت بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلًا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.