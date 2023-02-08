"الصحة العالمية" ترسل فرق إغاثة وإمدادات طبية إلى تركيا وسوريا

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة لوسائل الإعلام، أن المنظمة سترسل وفداً رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة إضافة إلى ثلاث رحلات جوية تحمل دعماً طبياً، واحدة في طريقها بالفعل إلى إسطنبول، وفقاً لـ"رويترز".