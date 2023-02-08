العالم
"الصحة العالمية" ترسل فرق إغاثة وإمدادات طبية إلى تركيا وسوريا
استجابة لتداعيات الزلزال المدمر
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، أنها سترسل فرقاً من الخبراء وطائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة لوسائل الإعلام، أن المنظمة سترسل وفداً رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة إضافة إلى ثلاث رحلات جوية تحمل دعماً طبياً، واحدة في طريقها بالفعل إلى إسطنبول، وفقاً لـ"رويترز".
من ناحيتها، بينت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة إيمان الشنقيطي، أن الاحتياجات الصحية المطلوبة هناك ضخمة.