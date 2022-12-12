مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينياً بينهم 76 طفلاً الشهر الماضي

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إدارياً، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.