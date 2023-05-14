"مجلس التعاون" يشيد بدور قطر ومصر في وقف إطلاق النار "الإسرائيلي - الفلسطيني"

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بجهود دولة قطر الدبلوماسية ودورها الكبير في التوصل إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال: "إن الدبلوماسية القطرية استطاعت التعامل مع عديدٍ من القضايا الدولية والإقليمية والسعي لحلها بالطرق السلمية"، وثمّن الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها جمهورية مصر العربية في التواصل مع الأطراف وتسخير جهودها كافة للإسهام في إقامة التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين.
وجدّد "البديوي"، موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى ضرورة الإسراع إلى وضع حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وعلى حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.