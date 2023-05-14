"مجلس التعاون" يشيد بدور قطر ومصر في وقف إطلاق النار "الإسرائيلي - الفلسطيني"

وجدّد "البديوي"، موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى ضرورة الإسراع إلى وضع حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وعلى حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.