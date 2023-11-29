بلدية غزة: الاحتلال دمّر الأرشيف التاريخي خلال العدوان

أعلنت بلدية مدينة غزة اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت الأرشيف التاريخي لمدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار 50 يومًا.
وذكرت بلدية غزة في بيان "أن طائرات ومدفعية الاحتلال أعدمت آلاف الوثائق التاريخية بعد قصف مبنى الأرشيف المركزي الذي كان يضم آلاف الوثائق والأوراق التاريخية لمدينة غزة".
وأشارت إلى أن معظم المباني التاريخية والأثرية في مدينة غزة تَعرضت للتدمير المباشر من الاحتلال الإسرائيلي، كما تعرضت المساجد التاريخية في مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف من طائرات ومدفعية الاحتلال.
ومن بين تلك المساجد، "المسجد العمري الكبير" أقدم مساجد قطاع غزة، والذي يقع في قلب مدينة غزة القديمة والتاريخية.