بلدية غزة: الاحتلال دمّر الأرشيف التاريخي خلال العدوان

وذكرت بلدية غزة في بيان "أن طائرات ومدفعية الاحتلال أعدمت آلاف الوثائق التاريخية بعد قصف مبنى الأرشيف المركزي الذي كان يضم آلاف الوثائق والأوراق التاريخية لمدينة غزة".