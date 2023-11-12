منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة

وأضافت عبر منصة “إكس”: “نفترض أن مَن كنا نتواصل معهم يلحقون الآن بعشرات الآلاف من النازحين الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ، لكنهم يهربون الآن من المنطقة”.