استشهاد ستة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرات الاحتلال قصفت مركبة فلسطينية في مدينة طوباس؛ مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين كانوا داخل المركبة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه.