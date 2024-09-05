استشهاد ستة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهد ستة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرات الاحتلال قصفت مركبة فلسطينية في مدينة طوباس؛ مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين كانوا داخل المركبة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه.
ويرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي إلى 40 شهيدًا، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية.