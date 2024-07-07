تُقلِق الجمهوريين.. هل يمكن أن تهزم كامالا هاريس "ترامب" في سباق الرئاسة؟

هاريس، البالغة من العمر 59 عامًا، وهي سيناتور سابقة في الولايات المتحدة والمدعي العام السابق لولاية كاليفورنيا، ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة إذا أصبحت مرشحة الحزب وفازت في انتخابات 5 نوفمبر، وهي أول شخص من أصل إفريقي وآسيوي يشغل منصب نائب الرئيس. وقد اتسمت فترة وجودها في البيت الأبيض، التي استمرت 3 سنوات ونصف السنة، ببداية باهتة، وتغيير في الموظفين، ومحافظة على سياسات مبكرة، تشمل الهجرة من أمريكا الوسطى، لم تحقق نجاحات كبيرة.