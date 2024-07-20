قصف منازل مأهولة بالسكان.. شهداء يرتقون في اليوم الـ288 لعدوان إسرائيل على غزة

وتُواصل قواتُ الاحتلال عدوانَها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 38848 مواطنًا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقمُ الإسعاف والدفاع المدني الوصولَ إليهم.