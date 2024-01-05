الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم، قصف محيط مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط جرحى وإلحاق دمار في المنازل والممتلكات في المنطقة.