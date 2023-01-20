فرنسا.. النقابات العمالية تدعو ليوم احتجاجي ثانٍ على مشروع إصلاح نظام التقاعد بعد "نجاح" مظاهرات الخميس

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات، ويعارض اليسار كما اليمين المتطرّف هذا الإصلاح، وحده اليمين يبدو منفتحًا على إيجاد تسوية.