ليبيا.. مقتل شخصَيْن على الأقل من جرّاء غارات بطائرات مسيَّرة

أفادت وسائل إعلام ليبية ومسؤول في مدينة الزاوية- غربي البلاد، بمقتل شخصَيْن على الأقل وإصابة آخرَيْن يوم الأحد، من جرّاء غاراتٍ بطائراتٍ مسيَّرة على أهدافٍ في محيط المدينة.
وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، مساء الأحد، أن "ضربة جوية من قِبل الطيران المسيَّر استهدفت مواقع بميناء الماية قرب الزاوية للمرة الثانية خلال يومَيْن"، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضدّ مواقع للمهرّبين.
من جهته، أوضح علي أبوزريبة، النائب عن مدينة الزاوية الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غربي طرابلس، في "فيسبوك": "أُصيب ابن أخي محمد عدنان أبوزريبة نتيجة القصف بمنطقة الماية"، مشيراً إلى مقتل شخصَيْن آخرَيْن.
ويقع ميناء الماية على بُعد نحو 10 كيلومترات من الزاوية، وهي مدينة تضم مصفاة نفط رئيسة.
كما انتشرت مساء الأحد مقاطع فيديو للغارة الثانية خلال يومَيْن، بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب صور القتلى والمصاب ابن شقيق النائب، وهو يخضع للعلاج في المستشفى.