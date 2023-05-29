ليبيا.. مقتل شخصَيْن على الأقل من جرّاء غارات بطائرات مسيَّرة

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، مساء الأحد، أن "ضربة جوية من قِبل الطيران المسيَّر استهدفت مواقع بميناء الماية قرب الزاوية للمرة الثانية خلال يومَيْن"، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضدّ مواقع للمهرّبين.