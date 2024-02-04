مصر تدعو إلى وقف حرب غزة وتحديد إطار زمني لإقامة الدولة الفلسطينية

دعت مصر، اليوم (الأحد)، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".
وأضاف "شكري": "نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة"، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية.
وتابع: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
من جهته، قال سيجورنيه: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأعرب عن قلق باريس من زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر.