استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 15 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات عنيفة، استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.. كما تواصل فِرَق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.