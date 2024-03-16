ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 31.553 شهيدًا و73.546 مصابًا

بلغت حصيلة الحرب في غزة حتى الآن إلى 31.553 شهيدًا و73.546 مصاباً منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، والذي راح ضحيته 1200 شخص في السابع من أكتوبر الماضي.
فيما وصل حرب العدوان على قطاع يومها الـ162 وسط مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة جديدة لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن سجناء فلسطينيين.
وأشارت تقارير عربية وإسرائيلية إلى عدم التوصل إلى انفراجة بالمحادثات، حيث تصمم حركة حماس على اتفاق يتضمن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطلب أيضاً معرفة عدد الرهائن الذين على قيد الحياة في القطاع.