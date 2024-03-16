ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 31.553 شهيدًا و73.546 مصابًا

وأشارت تقارير عربية وإسرائيلية إلى عدم التوصل إلى انفراجة بالمحادثات، حيث تصمم حركة حماس على اتفاق يتضمن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطلب أيضاً معرفة عدد الرهائن الذين على قيد الحياة في القطاع.