مصرع 11 وإصابة الآلاف في "مهرجان النار" بإيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مصرع قرابة 11 شخصًا، خلال الاحتفال بما يسمى "مهرجان النار".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية جعفر ميادفار للتلفزيون الإيراني: "منذ 20 فبراير لقي 26 شخصًا حتفهم في حوادث مرتبطة بـ"شاهارشانبي سوري"، بينهم 11 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3550 شخصًا في الليلة الماضية".
وبحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار؛ لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين "أعطيك لوني الأصفر" والذي يرمزون بها إلى لون المرض، و"آخذ لونك الأحمر" في إشارة إلى الحياة.
من جانبه، قال قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان، الثلاثاء: إن قواته تعتبر هذا المهرجان حدثًا "اجتماعيًا وليس أمنيًا"، محذرًا "من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.
وخلال هذه الطقوس الموروثة قبل الإسلام، يُحتفل سنويًا بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس الجاري.
ومنذ عشرين عامًا تحول هذا المهرجان إلى متنفس للشباب مع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة، رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره غالبية رجال الدين الشيعة "وثنيًا".