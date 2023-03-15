مصرع 11 وإصابة الآلاف في "مهرجان النار" بإيران

ومنذ عشرين عامًا تحول هذا المهرجان إلى متنفس للشباب مع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة، رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره غالبية رجال الدين الشيعة "وثنيًا".