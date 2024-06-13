روسيا تتوعد مجموعة الـ7 بتدابير انتقامية ردًا على استخدام أصولها في إقراض أوكرانيا

وبموجب الاتفاقية، سيُسحب قرض من الأموال الروسية، التي جمدتها الدول الغربية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وبينما يوجد 3 مليارات دولار فقط من الأموال المجمدة في البنوك الأمريكية، هناك حصة أكبر بكثير، تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، موجودة في البنوك الأوروبية.