ارتفاع عدد الضحايا من الصحفيين في العدوان على غزة إلى 163 شخصًا

وأكدت في الوقت ذاته، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين هي جريمة حرب وإبادة مخالفة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان؛ لافتة إلى أن أكثر من ٨٨ وسيلة إعلام من شبكات تلفزة ووكالات أنباء، و٢٤ إذاعة محلية، دمرها الاحتلال خلال العدوان المستمر على القطاع.