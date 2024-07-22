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ارتفاع عدد الضحايا من الصحفيين في العدوان على غزة إلى 163 شخصًا

الصحفيون الفلسطينيون يتعرضون لعمليات قتل واستهداف بشكل مباشر
ارتفاع عدد الضحايا من الصحفيين في العدوان على غزة إلى 163 شخصًا

ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم ٢٩٠ على التوالي، إلى ١٦٣ صحفيًّا وصحفية.

وأفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لعمليات قتل واستهداف بشكل مباشر، لثنيهم عن فضح جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت في الوقت ذاته، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين هي جريمة حرب وإبادة مخالفة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان؛ لافتة إلى أن أكثر من ٨٨ وسيلة إعلام من شبكات تلفزة ووكالات أنباء، و٢٤ إذاعة محلية، دمرها الاحتلال خلال العدوان المستمر على القطاع.

غزة
عدوان الاحتلال الإسرائيلي

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