نزيف الدم يتواصل لليوم الـ121.. ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 27365

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية؛ أشارت الوزارة إلى أن "عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلالُ طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".