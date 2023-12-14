بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين

وأوضحت الحكومة البريطانية أن النظام الجديد، يمنحها صلاحيات أكبر للتحرك ضد إيران وصناع القرار فيها، وأنه جاء ردًا على تهديدات غير مسبوقة من طهران للسلام في الشرق الأوسط ومؤامرات لقتل أفراد في بريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".