انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في أوكرانيا جراء قصف روسي استهدف منشآت للطاقة

قالت كييف: إن روسيا قصفت بالصواريخ منشآت للطاقة في أوكرانيا السبت 22 أكتوبر 2022، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق، في حين حثّت السلطات المحلية التابعة لموسكو في مدينة خيرسون الجنوبية المدنيين على المغادرة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن روسيا نفّذت ضربات على نطاق "واسع للغاية"، وتعهّد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بالفعل بلاءً حسنًا في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.
وفي خيرسون، التي كانت هدفًا لهجوم أوكراني مضاد للغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، أمرت سلطات الاحتلال الروسي المدنيين بالمغادرة فورًا.
وقالت سلطات الاحتلال الروسي في بيان على تيليغرام: "نظرًا للوضع المتوتر على الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة، وخطر الهجمات الإرهابية، يجب على جميع المدنيين مغادرة المدينة على الفور، والعبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو".
وغادر آلاف المدنيين خيرسون بعد تحذيرات من هجوم أوكراني وشيك لاستعادة المدينة.