انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في أوكرانيا جراء قصف روسي استهدف منشآت للطاقة

وقالت سلطات الاحتلال الروسي في بيان على تيليغرام: "نظرًا للوضع المتوتر على الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة، وخطر الهجمات الإرهابية، يجب على جميع المدنيين مغادرة المدينة على الفور، والعبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو".