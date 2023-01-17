"عيون في السماء".. طائرات تابعة لـ"الناتو" تصل رومانيا لمراقبة النشاط العسكري الروسي

في هذا السياق، قال قائد الجيش الروماني الجنرال دانيال بيتريسكو، خلال استقبال الطائرة، إن هذا الحدث يمثّل "تعزيزًا قويًا" للوجود الجوي على الجناح الشرقي للناتو.