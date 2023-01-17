"عيون في السماء".. طائرات تابعة لـ"الناتو" تصل رومانيا لمراقبة النشاط العسكري الروسي

وصلت أولى طائرات المراقبة الثلاث التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة الرومانية اليوم (الثلاثاء)، لتنفيذ مهام استطلاع إقليمية لمراقبة النشاط العسكري الروسي، داخل أراضي التحالف العسكري الذي يضم 30 دولة.
ووصلت طائرة المراقبة الجوية إلى قاعدة أوتوبيني الجوية خارج بوخارست، وستبدأ مهمات من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتنتمي هذه الطائرات، التي يشير إليها "الناتو" باسم "عيون في السماء"، إلى أسطول مكوّن من 14 طائرة تتمركز عادة في غرب ألمانيا.
وتتميز هذه الطائرات بامتلاكها رادارًا كبيرًا مثبتًا في أعلاها، ما يساعدها على اكتشاف التحركات الجوية على بعد مئات الكيلومترات.
في هذا السياق، قال قائد الجيش الروماني الجنرال دانيال بيتريسكو، خلال استقبال الطائرة، إن هذا الحدث يمثّل "تعزيزًا قويًا" للوجود الجوي على الجناح الشرقي للناتو.