الصين .. انفجار مصنع مواد كيميائية شمال البلاد

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في الموقع الصناعي، وتصاعد سحابة من الدخان الرمادي الكثيف في السماء، ومساكن مدمرة وتناثر زجاج على الأرض، وأناسًا مذعورين يهربون من مبانٍ أو إطارات نوافذ سقطت أسفل المباني بسبب قوة الانفجار.