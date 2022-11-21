الصين .. انفجار مصنع مواد كيميائية شمال البلاد

وقع انفجار في مصنع مواد كيميائية شمال الصين، اليوم (الاثنين)، بحسب ما ذكرت وسيلة إعلام رسمية، لكنها لم تشر إلى خسائر بشرية حتى الآن بل إلى أضرار مادية في المباني المجاورة.
وبينت الوسيلة أن الحادث وقع في تاييوان عاصمة مقاطعة شانشي، وفقًا لـ "فرانس برسم".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في الموقع الصناعي، وتصاعد سحابة من الدخان الرمادي الكثيف في السماء، ومساكن مدمرة وتناثر زجاج على الأرض، وأناسًا مذعورين يهربون من مبانٍ أو إطارات نوافذ سقطت أسفل المباني بسبب قوة الانفجار.